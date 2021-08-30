ЗАО «Идея Банк» при определенных условиях расторгнет договоры на обслуживание в системе электронных платежей корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в одностороннем порядке с 3 сентября 2021 года будут расторгнуты договоры на обслуживание в системе электронных платежей, если клиент не использует СДБО ИБ и МБ в течение трех полных календарных месяцев, исключая календарный месяц, в котором он подключен к ним (период неактивности).

Считается, что клиент не использует СДБО ИБ и МБ, если в указанный период ни один из пользователей клиента не осуществлял авторизацию в системе».