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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАСТОРГНЕТЕТ ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
11:50 31.08.2021
ЗАО «Идея Банк» при определенных условиях расторгнет договоры на обслуживание в системе электронных платежей корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в одностороннем порядке с 3 сентября 2021 года будут расторгнуты договоры на обслуживание в системе электронных платежей, если клиент не использует СДБО ИБ и МБ в течение трех полных календарных месяцев, исключая календарный месяц, в котором он подключен к ним (период неактивности).
Считается, что клиент не использует СДБО ИБ и МБ, если в указанный период ни один из пользователей клиента не осуществлял авторизацию в системе».
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