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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
10:43 31.08.2021
ОАО «Банк Дабрабыт» с 30 августа 2021 года повышает размер процентных ставок в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) «Шчодры» и «Хуткi» (с ежедневной капитализацией) со сроком размещения 13 и 24 месяца ставка составляет 10,2% годовых.
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