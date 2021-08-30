БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

10:43 31.08.2021 ОАО «Банк Дабрабыт» с 30 августа 2021 года повышает размер процентных ставок в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) «Шчодры» и «Хуткi» (с ежедневной капитализацией) со сроком размещения 13 и 24 месяца ставка составляет 10,2% годовых.