БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

09:50 31.08.2021 ЗАО «Альфа-Банк» установил новый банкомат в Минске (ул. Козлова, 2). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оборудование находится в магазине «Виталюр».