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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ
09:50 31.08.2021
ЗАО «Альфа-Банк» установил новый банкомат в Минске (ул. Козлова, 2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оборудование находится в магазине «Виталюр».
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