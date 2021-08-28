ЗАО «БТА Банк» предлагает новый потребительский кредит «Доступный» (овердрафт).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит рассчитан для физических лиц (за исключением физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП), которые являются владельцами пенсионной карты, оформленной в ЗАО «БТА Банк».

Ставка (фиксированная) - 19,02% при сроке кредитования 12 месяцев. Минимальная сумма - 500 BYN, максимальная - 3000 BYN

Поручительство не требуется, равно как и не нужно предоставление справки о доходах физического лица.