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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПОДГОТОВЛЕН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
13:51 30.08.2021
Национальный банк, Министерство образования и авторский коллектив Белорусского государственного университета впервые в Беларуси подготовили учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 8–9-х классов, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей (УМК).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, УМК одобрен Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования и рекомендован для использования в учебном процессе.
УМК содержит теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний по финансовой грамотности. Пособие для учащихся раскрывает основные темы в сфере финансов: семейный (личный) бюджет, сбережение и страхование, кредит и другие формы финансирования, профессии в финансовой сфере, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, инвестиции, налоги. Пособие для учителей является ориентиром для педагога в процессе проведения факультативных занятий по финансовой грамотности.
По заказу Национального банка напечатано 6 тыс. экземпляров УМК, которые будут переданы в библиотеки учреждений общего среднего образования.
Кроме того, электронная версия УМК в свободном доступе размещена на Едином портале финансовой грамотности (пособие для учащихся и пособие для учителей), а также на Национальном образовательном портале (пособие для учащихся и пособие для учителей).
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