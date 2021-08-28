Национальный банк, Министерство образования и авторский коллектив Белорусского государственного университета впервые в Беларуси подготовили учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий учащихся 8–9-х классов, который состоит из пособия для учащихся и пособия для учителей (УМК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, УМК одобрен Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования и рекомендован для использования в учебном процессе.

УМК содержит теоретический материал и практические задания, предназначенные для формирования знаний по финансовой грамотности. Пособие для учащихся раскрывает основные темы в сфере финансов: семейный (личный) бюджет, сбережение и страхование, кредит и другие формы финансирования, профессии в финансовой сфере, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, инвестиции, налоги. Пособие для учителей является ориентиром для педагога в процессе проведения факультативных занятий по финансовой грамотности.

По заказу Национального банка напечатано 6 тыс. экземпляров УМК, которые будут переданы в библиотеки учреждений общего среднего образования.

Кроме того, электронная версия УМК в свободном доступе размещена на Едином портале финансовой грамотности (пособие для учащихся и пособие для учителей), а также на Национальном образовательном портале (пособие для учащихся и пособие для учителей).