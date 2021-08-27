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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ПРИЛОЖЕНИИ MTBANK MOBY
12:16 30.08.2021
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в договор на оказание услуг в мобильном приложении MTBank Moby (на условиях публичной оферты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в договоре актуализирован раздел «Термины и определения», а также актуализированы требования к версиям операционных систем мобильных устройств для использования MTBank Moby: Android (версия 6.0 и выше) или iOS (версия 12.0 и выше).
Предусмотрена возможность подтверждения финансовых и нефинансовых операций в MTBank Moby смарт-кодом или биометрией и уточнено допустимое количество неуспешных попыток ввода смарт-кода и использования биометрических данных в MTBank Moby.
Кроме того, предусмотрена возможность осуществления переводов денежных средств в MTBаnk Moby с использованием карточек платежной системы Белкарт и др.
Новая редакция договора вступит в силу с 6 сентября 2021 года.
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