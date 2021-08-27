БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 8 СЕНТЯБРЯ

11:47 30.08.2021 8 сентября 2021 года в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить изменения в Устав Белинвестбанка, а также изменения в Положение о Наблюдательном совете. Форма голосования по вопросам повестки дня общего Собрания – бюллетенем для заочного голосования.