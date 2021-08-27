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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 8 СЕНТЯБРЯ
11:47 30.08.2021
8 сентября 2021 года в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить изменения в Устав Белинвестбанка, а также изменения в Положение о Наблюдательном совете.
Форма голосования по вопросам повестки дня общего Собрания – бюллетенем для заочного голосования.
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