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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК «РЕШЕНИЕ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕСС ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ


10:45 30.08.2021

ЗАО «Банк «Решение» вносит изменения в процесс идентификации клиентов в связи со вступлением в силу указа от 16.03.2021 № 107 «О биометрических документах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября 2021 года изменится порядок работы с клиентами в части проведения их идентификации. Так, для проведения идентификации наряду с паспортом образца 2000 года будет использоваться ID-карта (биометрический паспорт).

Это означает, что при обращении в банк можно использовать как бумажный паспорт, так и выданную ID-карту (биометрический паспорт).
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