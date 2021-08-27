БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТ № 4 В МИНСКЕ

09:44 30.08.2021 «Франсабанк» ОАО с 29 августа возобновило работу пункта обмена валюты (ПОВ) № 4 в Минске (ул. Нестерова, 49). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.