БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ИДЕЯ БАНКЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 7 СЕНТЯБРЯ

16:46 27.08.2021 С 7 сентября 2021 г. вступят в силу изменения в перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, к основным изменениям, в частности, относится приостановка возможности повторной выдачи (перевыпуска) банковской платежной карточки по всем карточным продуктам, за исключением зарплатных проектов.