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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ИДЕЯ БАНКЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 7 СЕНТЯБРЯ
16:46 27.08.2021
С 7 сентября 2021 г. вступят в силу изменения в перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, к основным изменениям, в частности, относится приостановка возможности повторной выдачи (перевыпуска) банковской платежной карточки по всем карточным продуктам, за исключением зарплатных проектов.
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