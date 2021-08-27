БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ СМЕНУ НАЗВАНИЯ БПС-СБЕРБАНКА

15:49 27.08.2021 Нацбанк Беларуси зарегистрировал изменения в Устав открытого акционерного общества "БПС-Сбербанк", связанные с изменением наименования банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, новое полное наименование банка – открытое акционерное общество "Сбер Банк"; сокращенное – ОАО "Сбер Банк".