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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ СМЕНУ НАЗВАНИЯ БПС-СБЕРБАНКА
15:49 27.08.2021
Нацбанк Беларуси зарегистрировал изменения в Устав открытого акционерного общества "БПС-Сбербанк", связанные с изменением наименования банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, новое полное наименование банка – открытое акционерное общество "Сбер Банк"; сокращенное – ОАО "Сбер Банк".
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