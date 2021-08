БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ АНГЛИЙСКОГО ЖУРНАЛА THE BANKER

12:58 27.08.2021 Издаваемый с 1926 года и входящий в издательский дом The Financial Times журнал The Banker назвал ЗАО «Альфа-Банк» лучшим банком Центральной и Восточной Европы по инновациям в области цифрового банкинга («Best Bank in Central and Eastern Europe for Innovation in Digital Banking, 2021»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, судейская коллегия высоко оценила Пакетное расширение Smart Family ЗАО «Альфа-Банк», возможность пользоваться InSync без открытия счета в банке и переход от пластиковых карт к цифровым с функцией изменения их внешнего вида.