ЗАО «МТБанк» продлило акцию «Валютная карта за 1 белорусский рубль», дополнительно предложив в рамках акции за указанную стоимость сразу две карты – Visa Classic и Mastercard Standard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформив валютные карты по акции, клиент вносит оплату только один раз в третий год обслуживания, фактически пользуясь картами бесплатно 2 года.

Преимущества валютных карт от МТБанка следующие: валюта карты на выбор (карту можно открыть либо в долларах США либо в евро); возможность снять деньги без комиссии в банкоматах МТБанка и в банкоматах банков-партнеров; бесплатное пополнение карта без взимания комиссии; управление картой в режиме онлайн; прозрачность (клиент всегда в курсе, в каком состоянии находятся его денежные средства, и контролирует свои расходы благодаря sms-оповещению о совершенных операциях и бесплатным уведомлениям на электронную почту и в интернет-банке).

Обе карты открываются на 3 года и не требуют первоначального взноса и гарантийного депозита. Более того, на размещенные на счете денежные средства ежемесячно начисляет процентный доход.