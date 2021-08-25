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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ СЕРВИС БТА БАНКА ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ И ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
10:47 27.08.2021
ЗАО «БТА Банк» предоставил возможность совершать весь перечень банковских операций в режиме 24/7 с помощью терминала самообслуживания «Электронный кассир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, речь идет о покупке и продаже иностранной валюты, пополнении карточек банка, пополнении счетов и депозитов, оплате кредитов, совершении платежей ЕРИП и приеме выручки от юридических лиц.
Протестировать терминал самообслуживания можно в Головном офисе ЗАО «БТА Банк» (ул. В.Хоружей, 20-2).
В новом терминале можно осуществлять как покупку трех видов валют (USD, EUR и RUB), так и продажу двух видов иностранной валюты (USD, EUR). Прием всех видов платежей ЗАО «БТА Банк» без взимания комиссии, при этом терминал осуществляет прием и выдачу всех типов монет с выдачей сдачи.
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