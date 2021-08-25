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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
09:42 27.08.2021
В ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 26 августа 2021 г. введена в эксплуатацию автоматическая линия по производству топливных пеллет, профинансированная с участием Банка развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, кредитная поддержка строительства объекта в течение 2020-2021 гг. обошлась на сумму 6,0 млн рублей.
Проект является самостоятельно отбираемым Банком развития коммерческим экспортоориентированным инвестиционным проектом и реализуется в соответствии с программой развития в Беларуси пеллетных производств, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства №18 от 12.12.2019.
Реализация проекта позволит ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» вовлечь в хозяйственный оборот отходы лесопиления, создать новые рабочие места, при этом весь объем запланированной к реализации продукции (22,8 тыс. тонн индустриальных пеллет в год с выходом на проектные мощности с 2022 года) предусмотрен на экспорт.
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