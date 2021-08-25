БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

09:42 27.08.2021 В ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 26 августа 2021 г. введена в эксплуатацию автоматическая линия по производству топливных пеллет, профинансированная с участием Банка развития. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, кредитная поддержка строительства объекта в течение 2020-2021 гг. обошлась на сумму 6,0 млн рублей. Проект является самостоятельно отбираемым Банком развития коммерческим экспортоориентированным инвестиционным проектом и реализуется в соответствии с программой развития в Беларуси пеллетных производств, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства №18 от 12.12.2019. Реализация проекта позволит ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» вовлечь в хозяйственный оборот отходы лесопиления, создать новые рабочие места, при этом весь объем запланированной к реализации продукции (22,8 тыс. тонн индустриальных пеллет в год с выходом на проектные мощности с 2022 года) предусмотрен на экспорт.