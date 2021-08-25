ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


09:42 27.08.2021

В ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 26 августа 2021 г. введена в эксплуатацию автоматическая линия по производству топливных пеллет, профинансированная с участием Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, кредитная поддержка строительства объекта в течение 2020-2021 гг. обошлась на сумму 6,0 млн рублей.

Проект является самостоятельно отбираемым Банком развития коммерческим экспортоориентированным инвестиционным проектом и реализуется в соответствии с программой развития в Беларуси пеллетных производств, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяйства №18 от 12.12.2019.

Реализация проекта позволит ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» вовлечь в хозяйственный оборот отходы лесопиления, создать новые рабочие места, при этом весь объем запланированной к реализации продукции (22,8 тыс. тонн индустриальных пеллет в год с выходом на проектные мощности с 2022 года) предусмотрен на экспорт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2021
валюта курс
EUR 2.9593
USD 2.5137
RUB 3.3988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9432 +0.0019
USD 2.5058 -0.0007
RUB 3.3990 +0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9530 2.9600
USD 2.5110 2.5170
RUB 3.3840 3.3960
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1178.0000
EUR/RUB 87.0000 87.4500
USD/RUB 74.0000 74.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте