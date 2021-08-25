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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 7 СЕНТЯБРЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА
17:03 26.08.2021
С 7 сентября 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер вознаграждения (в том числе минимальной комиссии) по банковскому продукту «Красная карта 2.0» за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и POS-терминалах Банка, банков-партнеров и иных банков составит 3,5% (минимум 4 BYN).
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