БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 7 СЕНТЯБРЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА

17:03 26.08.2021 С 7 сентября 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер вознаграждения (в том числе минимальной комиссии) по банковскому продукту «Красная карта 2.0» за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и POS-терминалах Банка, банков-партнеров и иных банков составит 3,5% (минимум 4 BYN).