БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США

16:05 26.08.2021 Как «Франсабанк» ОАО изменило процентные ставки по вкладам для физлиц в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь по вновь открываемому вкладу «Верный расчет», безотзывному онлайн-вкладу «Верный расчет», безотзывному депозиту «Комфортный» и безотзывному онлайн-вкладу «Комфортный» на 185 дней ставка составляет 4,25% годовых.