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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США
16:05 26.08.2021
Как «Франсабанк» ОАО изменило процентные ставки по вкладам для физлиц в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь по вновь открываемому вкладу «Верный расчет», безотзывному онлайн-вкладу «Верный расчет», безотзывному депозиту «Комфортный» и безотзывному онлайн-вкладу «Комфортный» на 185 дней ставка составляет 4,25% годовых.
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