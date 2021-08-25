PCI DSS или Payment Card Industry Data Security Standard версии 3.2.1 подтвержден в отношении ОАО «Белинвестбанк» компанией Compliance Control Ltd.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стандарт свидетельствует о высоком уровне исполнения требований Международных платежных систем в части хранения, обработки и передачи данных платежных карточек.

На протяжении трех лет ОАО «Белинвестбанк» проходит ежегодный сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта PCI DSS. По результатам аудита 2021 года сделано заключение о том, что Банк полностью соответствует требованиям данного стандарта. Сертификат PCI DSS подтверждает высокий уровень технологической защищенности данных банковских платежных карточек, обслуживаемых в Белинвестбанке.

В июле 2020 года Белинвестбанк перешел на собственный (in-house) процессинг по операциям с банковскими платежными карточками Mastercard, в апреле 2020 года – с Visa. Ранее, в 2018 году, банк подключился к эквайрингу банковских платежных карточек международной платежной системы JCB. Таким образом, сегодня Белинвестбанк самостоятельно процессирует операции по банковским платежным карточкам трех ведущих международных платежных систем.