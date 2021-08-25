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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:57 26.08.2021
«Франсабанк» ОАО изменило процентные ставки по отдельным вкладам для физлиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь по безотзывному вкладу «Верный расчет» и безотзывному онлайн-вкладу «Верный расчет» на 385 дней ставка составляет 19,0% годовых.
Такая же ставка действует для безотзывного вклада «Комфортный» и безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 385 дней.
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