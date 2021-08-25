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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК РАСТОРГАЕТ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
18:14 25.08.2021
ЗАО «Идея Банк» с 30 августа 2021 г. в одностороннем порядке расторгает договора на обслуживание в системе электронных платежей на основании статьи 13 п.п 4а.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, договора расторгаются, если клиент не использует СДБО ИБ и МБ в течение трех полных календарных месяцев, исключая календарный месяц, в котором он подключен к ним (период неактивности).
Считается, что клиент не использует СДБО ИБ и МБ, если в указанный период ни один из пользователей клиента не осуществлял авторизацию в системе.
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