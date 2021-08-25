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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ЦБУ № 3 В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
17:25 25.08.2021
«Франсабанк» ОАО с 21 августа 2021 года приостановил работу ЦБУ № 3 в «Великом камне» (Минская обл., Смолевичский район, индустриальный парк "Великий камень", Пекинский пр-т, 18).
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