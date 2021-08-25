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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ МЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНВАЛЮТЕ


16:52 25.08.2021

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 25 августа 2021 года изменяет процентные ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях и иностранных валютах по отзывным и безотзывным депозитам (по вновь заключаемым договорам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальную ставку доходности возможно получить по всем срокам размещения при онлайн размещении безотзывных депозитов в долларах США - 4,40% годовых, по евро – 2,90% годовых.

Ставки доходности по депозитам в российских рублях на сроки 395 дней и 732 дня составят 7,90% годовых.

При оффлайн размещении на все сроки ставки ниже на 0,1 п.п. и составляют 4,30% годовых в долларах США, 2,80% годовых в евро. При размещении российских рублей в офисе банка на сроки 395, 732 и 3 года ставка составит 7,80% годовых.

Снижаются процентные ставки по новым безотзывным депозитам в белорусских рублях. При размещении средств сроком на 65 дней ставка составит 12,3% годовых при оффлайн размещении, 12,4% годовых- при онлайн размещении. При размещении средств сроком на 65 дней ставка по отзывным вкладам составит 11,6% годовых.

Максимальную ставку доходности по депозитам в белорусских рублях возможно получить при онлайн размещении безотзывного депозита «ВТБ-Enter» на срок 190 и «СуперСемь-онлайн» на 210 дней - 19,76% годовых. При оффлайн размещении на срок 190 и 210 дней ставка ниже на 0,06 п.п. и составляет 19,70% годовых.

Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.
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