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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТАРИФОВ ПО КАРТОЧКАМ ФРАНСАБАНКА НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 СЕНТЯБРЯ
15:28 25.08.2021
С 1 сентября 2021 года во Франсабанке начнет действовать новая редакция тарифов за услуги по операциям в национальной и иностранной валюте для юридических лиц и ИП, обслуживающихся в рамках пакета Import PRO. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили во «Франсабанк» ОАО.
Более подробно с информацией можно ознакомиться здесь.
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