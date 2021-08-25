С 1 сентября 2021 года во Франсабанке начнет действовать новая редакция тарифов за услуги по операциям в национальной и иностранной валюте для юридических лиц и ИП, обслуживающихся в рамках пакета Import PRO. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили во «Франсабанк» ОАО.

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