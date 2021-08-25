ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 сентября 2021 года закрывает корреспондентский счет в долларах США в Deutsche Bank Trust Company Americas, New York.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, начиная с обозначенной даты, в случае указания реквизитов Deutsche Bank Trust Company Americas при перечислении платежей в долларах США, денежные средства будут возвращены отправителям. Данный факт может повлечь задержку в получении поступлений денежных средств на банковские счета клиента.

Актуальные реквизиты для экспорта в долларах США можно найти на сайте банка в разделе «Международные расчеты».