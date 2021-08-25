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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ЗАКРЫВАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ В DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
12:36 25.08.2021
ОАО «Банк Дабрабыт» с 1 сентября 2021 года закрывает корреспондентский счет в долларах США в Deutsche Bank Trust Company Americas, New York.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, начиная с обозначенной даты, в случае указания реквизитов Deutsche Bank Trust Company Americas при перечислении платежей в долларах США, денежные средства будут возвращены отправителям. Данный факт может повлечь задержку в получении поступлений денежных средств на банковские счета клиента.
Актуальные реквизиты для экспорта в долларах США можно найти на сайте банка в разделе «Международные расчеты».
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