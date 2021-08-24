ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительные лимиты по пенсионным карточкам.

«Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов – держателей платежных карточек путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием платежных карточек», - говорится в сообщении банка.

Так, с 26 августа ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительное ограничение в размере 400 белорусских рублей в календарные сутки на проведение следующих расходных операций, совершенных с использованием реквизитов (без физического использования карточки) карточек банка, выпущенных в рамках Клуба «Бархат» (как правило, карты для пенсионеров):

отправки денежных переводов (исключая переводы между карточками банка одного клиента и на карточки банка «любимых» личных номеров);

оплаты в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС - кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (исключая операции открытия (пополнения) вкладов (депозитов) банка, покупки облигаций (акций) банка, погашения кредитов банка).

При этом ограничение может быть отменено по звонку клиента – владельца счета в Контакт-центр банка или на основании письменного заявления, оформленного клиентом – владельцем счета в учреждении банка.