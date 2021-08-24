ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ ПО ПЕНСИОННЫМ КАРТОЧКАМ


11:00 25.08.2021

ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительные лимиты по пенсионным карточкам.

«Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов – держателей платежных карточек путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием платежных карточек», - говорится в сообщении банка.

Так, с 26 августа ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительное ограничение в размере 400 белорусских рублей в календарные сутки на проведение следующих расходных операций, совершенных с использованием реквизитов (без физического использования карточки) карточек банка, выпущенных в рамках Клуба «Бархат» (как правило, карты для пенсионеров):

отправки денежных переводов (исключая переводы между карточками банка одного клиента и на карточки банка «любимых» личных номеров);

оплаты в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС - кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (исключая операции открытия (пополнения) вкладов (депозитов) банка, покупки облигаций (акций) банка, погашения кредитов банка).

При этом ограничение может быть отменено по звонку клиента – владельца счета в Контакт-центр банка или на основании письменного заявления, оформленного клиентом – владельцем счета в учреждении банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2021
валюта курс
EUR 2.9413
USD 2.5065
RUB 3.3898
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9413 +0.0034
USD 2.5065 +0.0019
RUB 3.3898 +0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9370 2.9430
USD 2.5030 2.5070
RUB 3.3910 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1760
EUR/RUB 86.5000 86.8500
USD/RUB 73.7000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте