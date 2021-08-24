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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ВЫПУСКАЕТ ЛИМИТИРОВАННУЮ СЕРИЮ КАРТ VISA «БУСЕЛ»
09:56 25.08.2021
БСБ Банк выпускает лимитированную серию карт Visa «Бусел».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление и годовое обслуживание карт бесплатное.
В банке отмечают ряд преимуществ новой карты: бесплатный Мобильный и Интернет-банк, бесплатная выдача наличных денег в банкоматах БСБ Банка и банкоматах банков-партнеров, оплата покупок в Беларуси и за рубежом, бронирование отелей, авиа и железнодорожных билетов, аренда авто, 1% money back за покупки в кафе и ресторанах.
При оформлении карты Visa «Бусел» банк обещает доставить ее бесплатно: курьером по Минску или почтой по областным городам Беларуси.
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