БСБ Банк выпускает лимитированную серию карт Visa «Бусел».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление и годовое обслуживание карт бесплатное.

В банке отмечают ряд преимуществ новой карты: бесплатный Мобильный и Интернет-банк, бесплатная выдача наличных денег в банкоматах БСБ Банка и банкоматах банков-партнеров, оплата покупок в Беларуси и за рубежом, бронирование отелей, авиа и железнодорожных билетов, аренда авто, 1% money back за покупки в кафе и ресторанах.

При оформлении карты Visa «Бусел» банк обещает доставить ее бесплатно: курьером по Минску или почтой по областным городам Беларуси.