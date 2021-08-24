ЗАО «МТБанк» уточнило изменения в процессе обработки операций переводов на карточки банка, совершаемых в иных сервисах.

Как сообщалось, при поступлении на платежную карточку денежного перевода (зачисления), совершенного в устройстве (сервисе) иного банка, отражение доступного остатка по счету клиента и возможность использования средств теперь происходит в момент получения ЗАО «МТБанк» авторизационного сообщения.

Банк обращает внимание клиентов на то, что операции перевода (зачисления) на карточки банка, совершаемые в сторонних сервисах, будут отражены в выписках и истории операций в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк «Мой Банк», Мобильный банк «Мой Банк» после получения и обработки финансового подтверждения (клиринга).