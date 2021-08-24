|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК УТОЧНИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕВОДОВ НА КАРТОЧКИ
17:53 24.08.2021
ЗАО «МТБанк» уточнило изменения в процессе обработки операций переводов на карточки банка, совершаемых в иных сервисах.
Как сообщалось, при поступлении на платежную карточку денежного перевода (зачисления), совершенного в устройстве (сервисе) иного банка, отражение доступного остатка по счету клиента и возможность использования средств теперь происходит в момент получения ЗАО «МТБанк» авторизационного сообщения.
Банк обращает внимание клиентов на то, что операции перевода (зачисления) на карточки банка, совершаемые в сторонних сервисах, будут отражены в выписках и истории операций в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк «Мой Банк», Мобильный банк «Мой Банк» после получения и обработки финансового подтверждения (клиринга).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2021
Курсы в банках
на 24.08.2021
Конвертация в банках
на 24.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте