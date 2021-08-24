Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» приняли решение о переносе срока выплаты второй части дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 18 августа 2021 г. внеочередном общем собраниии акционеров принято решение о переносе срока выплаты второй части дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2020 год с «в период с 1 по 30 ноября 2021 года» на «не позднее 20 августа 2021 года».

Сумма дивидендов за вычетом налогов перечисляется на счета акционеров, сведения о которых имеются в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк».