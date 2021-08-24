|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БПС-СБЕРБАНКА ПЕРЕНЕСЛИ СРОК ВЫПЛАТЫ ВТОРОЙ ЧАСТИ ДИВИДЕНДОВ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ ЗА 2020 ГОД
16:57 24.08.2021
Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» приняли решение о переносе срока выплаты второй части дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 18 августа 2021 г. внеочередном общем собраниии акционеров принято решение о переносе срока выплаты второй части дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2020 год с «в период с 1 по 30 ноября 2021 года» на «не позднее 20 августа 2021 года».
Сумма дивидендов за вычетом налогов перечисляется на счета акционеров, сведения о которых имеются в депозитарии ОАО «БПС-Сбербанк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2021
Курсы в банках
на 24.08.2021
Конвертация в банках
на 24.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте