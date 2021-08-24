БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ НОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

15:58 24.08.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих счет в банке, пакет услуг «Бизнес-Простор». Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты, подключившиеся к новому пакету услуг, получают возможность открывать неограниченное количество счетов, подключить систему «Интернет-Банк», осуществлять международные и банковские переводы в белорусских рублях без ограничения по количеству. Ежемесячная плата за обслуживание составляет 59 рублей в месяц.