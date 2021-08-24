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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ НОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
15:58 24.08.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих счет в банке, пакет услуг «Бизнес-Простор».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты, подключившиеся к новому пакету услуг, получают возможность открывать неограниченное количество счетов, подключить систему «Интернет-Банк», осуществлять международные и банковские переводы в белорусских рублях без ограничения по количеству.
Ежемесячная плата за обслуживание составляет 59 рублей в месяц.
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