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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАМКАХ КЛУБОВ И ПРОДУКТОВ БЕЛАРУСБАНКА С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ


13:57 24.08.2021

ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 сентября 2021 года изменяет условия обслуживания в рамках клубов и продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменяется участие карточек клубов «Леди», «Шчодры», #настарт, «Бархат» и Студенческой карточки Visa Classic в программе лояльности «Экспресс».

Кроме того, отменяется повышенный размер процентов, начисляемых на сумму средств, хранящихся на текущих (расчетных) счетах с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях и устанавливается в размере 0,1% годовых.

Помимо этого, отменяется скидка 50% на обслуживание карточки рассрочки «Магнит», предоставленная владельцам карточек клубов «Шчодры» и «Леди».

Также отменяется условие повышения с 0,1% до 0,5% ставки начисления процентов на сумму средств, хранящихся на счетах физических лиц в белорусских рублях, на которые осуществляется зачислении пенсии, а также в рамках Клуба «Леди» предоставление повышенной ставки 0,25% и устанавливается в размере 0,1% годовых, предоставление мани-бэка по карточкам Клуба «Леди» в размере 0,5% за покупки, совершенные за границей, в зарубежных интернет-магазинах и вводится мани-бэк в размере 3% за безналичные операции категории «Красота и уход», в том числе в интернете и за рубежом (при начислении будут учитываться операции, совершенные в устройствах, которым присвоены MCC-коды 5977 - магазины косметики, 7230 - парикмахерские и салоны красоты, 7297 - массажные салоны, 7298 - салоны красоты и здоровья).

Пакет услуг «Автоледи i-concierge» предоставляется держателям карточек Клуба «Леди» по карточкам, полученным клиентами до 31 августа 2021 года.

По карточкам Клуба «Леди», полученным клиентами до указанной даты, предоставление сервисов, включенных в пакет услуг «Автоледи i-concierge», осуществляется в следующем порядке: в течение срока действия карточки, по карточкам, полученным клиентами до 31 декабря 2020 года; один календарный год по карточкам, полученным клиентами с 1 января до 31 августа 2021 года.
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