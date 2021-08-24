В ОАО «Белагропромбанк» можно воспользоваться системой «Золотая корона» для перевода средств в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при переводе долларов комиссия составит 1,5%.

При этом следует учитывать ряд особенностей при отправлении переводов в США.

Так, получение переводов осуществляется через систему-партнера «Золотой короны» - РИА (RIA Money Transfer), выплата переводов доступна в торговой сети Wal-Mart (более 4500 пунктов), контрольный номер перевода всегда начинается с 080.

При отправлении перевода в США важно указывать номер телефона получателя перевода.

Разовый лимит на отправку составляет 2000 долларов США, лимит в сутки – 2500 долларов США, лимит в течение 30 дней – 2500 долларов США.