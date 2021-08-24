|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СИСТЕМОЙ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ В США МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ
12:59 24.08.2021
В ОАО «Белагропромбанк» можно воспользоваться системой «Золотая корона» для перевода средств в Соединенные Штаты Америки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при переводе долларов комиссия составит 1,5%.
При этом следует учитывать ряд особенностей при отправлении переводов в США.
Так, получение переводов осуществляется через систему-партнера «Золотой короны» - РИА (RIA Money Transfer), выплата переводов доступна в торговой сети Wal-Mart (более 4500 пунктов), контрольный номер перевода всегда начинается с 080.
При отправлении перевода в США важно указывать номер телефона получателя перевода.
Разовый лимит на отправку составляет 2000 долларов США, лимит в сутки – 2500 долларов США, лимит в течение 30 дней – 2500 долларов США.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2021
Курсы в банках
на 24.08.2021
Конвертация в банках
на 24.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте