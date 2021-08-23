БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ОТМЕНЯЕТ СКИДКУ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ РАССРОЧКИ «МАГНИТ»

11:03 24.08.2021 ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 сентября 2021 года отменяет 50%-процентную скидку за обслуживание карточки рассрочки «Магнит», оформленной владельцам карточек Клубов «Шчодры» и «Леди». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер единовременного вознаграждения, взимаемого банком при оформлении (продлении срока действия) карточки рассрочки «Магнит» держателям карточек Клубов «Шчодры» и «Леди», составит 4,00 белорусских рубля (ранее размер вознаграждения составлял 2,00 белорусских рубля). Размер ежемесячного вознаграждения за обслуживание карточки, взимаемого банком, при недостижении объема безналичных расходных операций по счету в размере 200,00 белорусских рублей в месяце, предшествующем месяцу начисления ежемесячного вознаграждения за обслуживание карточки, составит 1,00 белорусский рубль (ранее размер вознаграждения составлял 0,50 белорусского рубля).