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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 26 АВГУСТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ НОВЫХ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
18:00 23.08.2021
ЗАО «Идея Банк» с 26 августа 2021 года приостанавливает оформление новых вкладов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановится оформление следующих новых вкладов: «Онлайн 2 безотзывный» и «Фирменный онлайн 2 безотзывный» в национальной валюте, а также «Валютный онлайн 2 безотзывный» и «Валютный фирменный онлайн 2 безотзывный» в иностранной валюте.
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