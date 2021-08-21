БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 26 АВГУСТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ НОВЫХ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

18:00 23.08.2021 ЗАО «Идея Банк» с 26 августа 2021 года приостанавливает оформление новых вкладов для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановится оформление следующих новых вкладов: «Онлайн 2 безотзывный» и «Фирменный онлайн 2 безотзывный» в национальной валюте, а также «Валютный онлайн 2 безотзывный» и «Валютный фирменный онлайн 2 безотзывный» в иностранной валюте.