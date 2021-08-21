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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА


16:55 23.08.2021

Паритетбанк 23 августа запустил новую услугу оформления онлайн-депозитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ИП, владельцы малого и среднего бизнеса теперь могут открывать вклады удаленно и не тратить время на поездки в офис банка. Для совершения операции достаточно смартфона и доступа в интернет.

Паритетбанк предлагает клиентам функциональные и продвинутые решения для бизнеса, которые позволяют в несколько кликов дистанционно следить за процессами внутри компании, управлять финансовыми потоками, контролировать работу бухгалтера, совершать платежи и даже подписывать документы. Все это уже доступно клиентам банка онлайн и из любой точки мира.

Новая услуга в мобильном приложении eParitet еще больше облегчит жизнь юридическим лицам и ИП. Для открытия депозита больше не нужно приезжать в офис банка. Достаточно иметь смартфон и авторизоваться в приложении.

«Паритетбанк всегда стремится к тому, чтобы предлагать продвинутые онлайн-услуги для своих клиентов. Уверен, юридические лица и ИП, которые уже обслуживаются в Паритетбанке или только планируют доверить нам сопровождение своего бизнеса, по достоинству оценят это технологичное решение, – прокомментировал новую услугу Самвел Восканян, и. о. директора продуктовой фабрики клиентов массового сегмента. – Уходят в прошлое времена, когда приходилось лично посещать офис банка, чтобы совершить какие-то текущие операции, в том числе открыть вклад. Теперь для этого достаточно смартфона и доступа в интернет. Паритетбанк всегда поддерживает желание ИП и владельцев малого и среднего бизнеса не только надежно хранить свои доходы, но и приумножать их. Возможность открыть депозит онлайн поможет ускорить этот процесс».

Паритетбанк предлагает широкую линейку вкладов для бизнеса. При этом достаточно небольшой суммы для первоначального взноса, чтобы деньги работали и приносили дополнительную прибыль. Есть варианты комфортного размещения денежных средств в течение месяца, а также возможность получать проценты от неснижаемого остатка, не закрывая депозит.

Управлять счетами и необходимыми финансовыми операциями владельцы любой формы собственности бизнеса могут 24/7 онлайн в мобильном приложении банка eParitet.
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