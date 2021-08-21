|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛАРУСБАНКА ПРОЙДЕТ 26 АВГУСТА
15:56 23.08.2021
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» пройдет 26 августа 2021 года. Такое решение принято на очередном заседании наблюдательного совета Беларусбанка, которое состоялось 13 августа в режиме видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также принято решение о новом выпуске облигаций банка для юридических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
Курсы в банках
на 23.08.2021
Конвертация в банках
на 23.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте