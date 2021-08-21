Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» пройдет 26 августа 2021 года. Такое решение принято на очередном заседании наблюдательного совета Беларусбанка, которое состоялось 13 августа в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также принято решение о новом выпуске облигаций банка для юридических лиц.