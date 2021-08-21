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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ США
15:10 23.08.2021
ОАО "Банк Дабрабыт" с 23 августа 2021 года повысил ставки по вкладам в евро и долларах США.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в евро по вкладам "Шчодры" и "Хуткi" (с ежедневной капитализацией) со сроком размещения до 61 месяца повышен до 3,9% годовых.
По вкладам в долларах США "Шчодры" и "Хуткi" (с ежедневной капитализацией) со сроком размещения до 61 месяца – до 5.2% годовых.
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