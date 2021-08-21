|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH ОТОЗВАЛО РЕЙТИНГИ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ГОСБАНКОВ
13:53 23.08.2021
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое покрытие для Беларусбанка и Белинвестбанка.
Как сообщает агентство, решение принято на фоне введения санкций ЕС в отношении Беларуси, а также из-за высокой вероятности финансовой поддержки банков со стороны властей, что безусловно будет искажать рейтинги.
«Ограничения фактически отрезали эти банки от новых займов на рынках долгового капитала ЕС и ограничивают доступность новых кредитов со сроком погашения в 90 дней от контрагентов ЕС. На сегодня активность обоих банков на рынке капитала в ЕС ограничена, а доля финансирования ЕС в пассивах ниже 5% у Беларусбанка и ниже 2% у Белинвестбанка», - говорится в сообщении агентства.
В то же время аналитики отмечают, что в настоящее время оба банка имеют достаточную ликвидность для погашения предстоящих выплат по финансированию ЕС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
Курсы в банках
на 23.08.2021
Конвертация в банках
на 23.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте