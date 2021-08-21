Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое покрытие для Беларусбанка и Белинвестбанка.

Как сообщает агентство, решение принято на фоне введения санкций ЕС в отношении Беларуси, а также из-за высокой вероятности финансовой поддержки банков со стороны властей, что безусловно будет искажать рейтинги.

«Ограничения фактически отрезали эти банки от новых займов на рынках долгового капитала ЕС и ограничивают доступность новых кредитов со сроком погашения в 90 дней от контрагентов ЕС. На сегодня активность обоих банков на рынке капитала в ЕС ограничена, а доля финансирования ЕС в пассивах ниже 5% у Беларусбанка и ниже 2% у Белинвестбанка», - говорится в сообщении агентства.

В то же время аналитики отмечают, что в настоящее время оба банка имеют достаточную ликвидность для погашения предстоящих выплат по финансированию ЕС.