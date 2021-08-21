ОАО «Белагропромбанк» изменило условия оказания услуг по регистрации валютного договора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также изменены условия по предоставлению на веб-портале документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора корпоративного клиента.

Изменения вступают в силу с 26 августа 2021 года и распространяют свою силу на правоотношения, возникшие с 9 июля 2021 г.

Согласно изменениям, «каждая из сторон единолично составляет первичный учетный документ, подтверждающий оказание услуги».