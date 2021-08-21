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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА БЕЛАГРОПРОМБАНКА
12:53 23.08.2021
ОАО «Белагропромбанк» изменило условия оказания услуг по регистрации валютного договора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также изменены условия по предоставлению на веб-портале документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора корпоративного клиента.
Изменения вступают в силу с 26 августа 2021 года и распространяют свою силу на правоотношения, возникшие с 9 июля 2021 г.
Согласно изменениям, «каждая из сторон единолично составляет первичный учетный документ, подтверждающий оказание услуги».
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