БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ № 20 В МИНСКОМ РАЙОНЕ

11:31 23.08.2021 ОАО «СтатусБанк» приостановил работу кассы № 20 в Минском районе (Новодворский сельсовет 126, район д. Большое Стиклево, ТЦ «Яркий». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, касса не будет работать до конца августа текущего года.