|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ № 20 В МИНСКОМ РАЙОНЕ
11:31 23.08.2021
ОАО «СтатусБанк» приостановил работу кассы № 20 в Минском районе (Новодворский сельсовет 126, район д. Большое Стиклево, ТЦ «Яркий».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, касса не будет работать до конца августа текущего года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
Курсы в банках
на 23.08.2021
Конвертация в банках
на 23.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте