|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК СДЕЛАЛ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ
09:44 23.08.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» расширило категории граждан, имеющих право на получение кредита на обучение на условиях банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит предоставляется на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования:
обучающихся, являющихся владельцами Студенческих карточек ОАО «АСБ Беларусбанк»;
обучающихся в учреждениях высшего и среднего специального образования, с которыми банком заключены договоры на обслуживание по зачислению и выплате денежных средств физическим лицам, и являющихся держателями карточек БЕЛКАРТ ОАО «АСБ Беларусбанк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
Курсы в банках
на 23.08.2021
Конвертация в банках
на 23.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте