БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК СДЕЛАЛ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ

09:44 23.08.2021 ОАО «АСБ Беларусбанк» расширило категории граждан, имеющих право на получение кредита на обучение на условиях банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит предоставляется на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования: обучающихся, являющихся владельцами Студенческих карточек ОАО «АСБ Беларусбанк»; обучающихся в учреждениях высшего и среднего специального образования, с которыми банком заключены договоры на обслуживание по зачислению и выплате денежных средств физическим лицам, и являющихся держателями карточек БЕЛКАРТ ОАО «АСБ Беларусбанк».