ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК СДЕЛАЛ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ


09:44 23.08.2021

ОАО «АСБ Беларусбанк» расширило категории граждан, имеющих право на получение кредита на обучение на условиях банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит предоставляется на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования:

обучающихся, являющихся владельцами Студенческих карточек ОАО «АСБ Беларусбанк»;

обучающихся в учреждениях высшего и среднего специального образования, с которыми банком заключены договоры на обслуживание по зачислению и выплате денежных средств физическим лицам, и являющихся держателями карточек БЕЛКАРТ ОАО «АСБ Беларусбанк».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
валюта курс
EUR 2.9399
USD 2.5168
RUB 3.3849
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9399 -0.0041
USD 2.5168 -0.0023
RUB 3.3849 -0.0144
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9330 2.9440
USD 2.5070 2.5170
RUB 3.3750 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1720
EUR/RUB 86.4000 87.1000
USD/RUB 74.0000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте