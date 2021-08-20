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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕВОДОВ НА КАРТОЧКИ
13:23 20.08.2021
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в процесс обработки операций переводов на карточки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 августа 2021 года при поступлении на платежную карточку денежного перевода (зачисления), совершенного в устройстве (сервисе) иного банка, отражение доступного остатка по счету клиента будет происходить в момент получения банком авторизационного сообщения.
Операции денежного перевода (зачисления) на карточку, совершенные до 23 августа в устройстве (сервисе) иного банка, отразятся по счету клиента при обработке клиринга.
Операции денежного перевода (зачисления) на карточку, совершенные после 23 августа, будут отражены по счету клиента при поступлении в Банк авторизационного сообщения.
При операции денежного перевода (зачисления) в валюте, отличной от валюты счета, возможно досписание со счета клиента или доначисление на счет клиента суммы курсовой разницы (в зависимости от положительной или отрицательной курсовой разницы) в случае применения к сумме операции иного курса пересчета в валюту счета на дату обработки финансового подтверждения (клиринга).
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