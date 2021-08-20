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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ЗАКРОЕТ СЧЕТА БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
12:33 20.08.2021
ЗАО «Банк «Решение» 20 сентября 2021 года закроет текущие (расчетные) счета банковских платежных карточек без движения денежных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будут закрыты счета банковских платежных карточек, по которым истек срок действия и остатки денежных средств меньше 100 BYN, 100 USD и 100 EUR.
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