БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ЗАКРОЕТ СЧЕТА БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

12:33 20.08.2021 ЗАО «Банк «Решение» 20 сентября 2021 года закроет текущие (расчетные) счета банковских платежных карточек без движения денежных средств. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будут закрыты счета банковских платежных карточек, по которым истек срок действия и остатки денежных средств меньше 100 BYN, 100 USD и 100 EUR.