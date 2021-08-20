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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПУНКТ БАНКОВСКОГО СЕРВИСА НОВОГО ФОРМАТА ОТ БНБ-БАНКА ОТКРЫЛСЯ В ТЦ DANA MALL
11:17 20.08.2021
ОАО «Белорусский народный банк» 20 августа 2021 года презентовало новый формат своих банковских отделений специально для посетителей торговых центров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, новый пункт банковского сервиса начал работу на первом этаже ТЦ Dana Mall в Минске (ул. Мстиславца, 11. Станция метро «Восток»).
Формат обслуживания в пункте сервиса во многом повторяет основной набор услуг для привычных банковских отделений, но при этом адаптирован под динамику городской жизни. Прямо в пункте сервиса БНБ-Банка установлен банкомат-ресайклер.
Банкомат и пункт сервиса работает без обеда и выходных.
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