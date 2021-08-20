ОАО «Белорусский народный банк» 20 августа 2021 года презентовало новый формат своих банковских отделений специально для посетителей торговых центров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, новый пункт банковского сервиса начал работу на первом этаже ТЦ Dana Mall в Минске (ул. Мстиславца, 11. Станция метро «Восток»).

Формат обслуживания в пункте сервиса во многом повторяет основной набор услуг для привычных банковских отделений, но при этом адаптирован под динамику городской жизни. Прямо в пункте сервиса БНБ-Банка установлен банкомат-ресайклер.

Банкомат и пункт сервиса работает без обеда и выходных.