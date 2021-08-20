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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК И БЕЛАВТОДОР ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ
09:49 20.08.2021
ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» заключили договор о банковском сопровождении контрактов в рамках расширения спектра предоставляемых сервисов и услуг крупнейшей в Беларуси группе компаний в области строительства объектов транспортной инфраструктуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банковское сопровождение контрактов – инновационный продукт Белгазпромбанка, позволяющий эффективно управлять бюджетом реализуемых проектов, оптимизировать финансирование и ценообразование, обеспечить прозрачность расчетов между всеми участниками и проконтролировать целевое использование выделенных средств.
Сервис «Интерактивная отчетность», предоставляемый каждому заказчику, в режиме реального времени проинформирует о результатах банковского сопровождения, даст понимание того, насколько текущая реализация проекта соответствует планам, а также наглядно продемонстрирует динамику освоения денежных средств.
«Сегодня Белгазпромбанк единственный в Республике Беларусь предоставляет подобный продукт, – отметил член правления, исполнительный директор ОАО «Белгазпромбанк» Александр Вождаев. – Можно с уверенностью говорить о том, что нами создана современная цифровая экосистема, позволяющая нашим клиентам управлять проектами на совершенно ином уровне».
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