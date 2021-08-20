ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» заключили договор о банковском сопровождении контрактов в рамках расширения спектра предоставляемых сервисов и услуг крупнейшей в Беларуси группе компаний в области строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банковское сопровождение контрактов – инновационный продукт Белгазпромбанка, позволяющий эффективно управлять бюджетом реализуемых проектов, оптимизировать финансирование и ценообразование, обеспечить прозрачность расчетов между всеми участниками и проконтролировать целевое использование выделенных средств.

Сервис «Интерактивная отчетность», предоставляемый каждому заказчику, в режиме реального времени проинформирует о результатах банковского сопровождения, даст понимание того, насколько текущая реализация проекта соответствует планам, а также наглядно продемонстрирует динамику освоения денежных средств.

«Сегодня Белгазпромбанк единственный в Республике Беларусь предоставляет подобный продукт, – отметил член правления, исполнительный директор ОАО «Белгазпромбанк» Александр Вождаев. – Можно с уверенностью говорить о том, что нами создана современная цифровая экосистема, позволяющая нашим клиентам управлять проектами на совершенно ином уровне».