ОАО «БПС-Сбербанк» переводит интернет-эквайринг на новый протокол безопасности 3D Secure 2.0.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с его помощью 95% оплат в онлайн-магазинах не потребуют ввода SMS-кода и будут протекать гораздо быстрее, чем сейчас.

На продвинутый протокол безопасности переведут клиентов БПС-Сбербанка, ранее заключивших договор интернет-эквайринга. Технология 3D Secure 2.0 относится к протоколам нового поколения и направлена на предотвращение мошенничества при онлайн-покупках в интернет-магазинах.

Помимо дополнительного уровня защиты, специалисты отмечают улучшение потребительского опыта, в том числе, благодаря адаптации ввода SMS-пароля непосредственно в приложении для мобильных устройств без привычного перехода в браузер.

Оценка транзакции происходит автоматически. Так, при проведении платежа собираются данные об операции и передаются банку-эмитенту. Система аутентификации и авторизации сравнивает полученную информацию с данными о прошлых операциях держателя карты, чтобы оценить риск мошенничества для конкретной транзакции. На основе аналитики системой принимается решение: провести операцию или запросить подтверждение, что действия совершает именно владелец карты.

Если банк-эмитент определяет операцию как безопасную, то дополнительные сведения не запрашиваются. Если она признается рисковой, то система попросит подтвердить личность с помощью биометрических данных или с помощью одноразового пароля из SMS-сообщения. Благодаря новой версии протокола в 95% процедур вводить SMS-код не потребуется.