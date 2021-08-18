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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ВНЕДРЯЕТ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗ SMS-КОДОВ
10:47 19.08.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» переводит интернет-эквайринг на новый протокол безопасности 3D Secure 2.0.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с его помощью 95% оплат в онлайн-магазинах не потребуют ввода SMS-кода и будут протекать гораздо быстрее, чем сейчас.
На продвинутый протокол безопасности переведут клиентов БПС-Сбербанка, ранее заключивших договор интернет-эквайринга. Технология 3D Secure 2.0 относится к протоколам нового поколения и направлена на предотвращение мошенничества при онлайн-покупках в интернет-магазинах.
Помимо дополнительного уровня защиты, специалисты отмечают улучшение потребительского опыта, в том числе, благодаря адаптации ввода SMS-пароля непосредственно в приложении для мобильных устройств без привычного перехода в браузер.
Оценка транзакции происходит автоматически. Так, при проведении платежа собираются данные об операции и передаются банку-эмитенту. Система аутентификации и авторизации сравнивает полученную информацию с данными о прошлых операциях держателя карты, чтобы оценить риск мошенничества для конкретной транзакции. На основе аналитики системой принимается решение: провести операцию или запросить подтверждение, что действия совершает именно владелец карты.
Если банк-эмитент определяет операцию как безопасную, то дополнительные сведения не запрашиваются. Если она признается рисковой, то система попросит подтвердить личность с помощью биометрических данных или с помощью одноразового пароля из SMS-сообщения. Благодаря новой версии протокола в 95% процедур вводить SMS-код не потребуется.
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