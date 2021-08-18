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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПО НЕКОТОРЫМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР СТАВОК
09:52 19.08.2021
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 19 августа 2021 года размер процентных ставок по некоторым срочным вкладам в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в долларах США ставка увеличивается до 5,2%, в евро - до 4,0% и российских рублях - до 10,2% годовых в зависимости от срока размещения.
Также увеличен размер процентных ставок по срочным отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» в долларах США до 3,5%, в евро - до 2,6% и российских рублях - до 4,25% годовых в зависимости от срока размещения.
Кроме этого, по срочному отзывному депозиту «Депозитная карта» ставки составят в долларах США 3,5%, евро – 2,6% годовых.
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