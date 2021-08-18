ОАО «Белгазпромбанк» с 1 сентября 2021 года расширяет перечень оказываемых операций для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводятся тарифы по новой услуге банка - операциям переводов по номеру телефона в мобильном приложении BGPB mobile Белгазпромбанка (информация о готовности и запуске сервиса в промышленную эксплуатацию будет размещена на официальном сайте банка).

Кроме того, владельцам карточек платежной системы БЕЛКАРТ будет предоставлена возможность совершения переводов денежных средств через сервисы р2р-переводов Белгазпромбанка.