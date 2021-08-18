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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗЛИЦАМ ОПЕРАЦИЙ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ С 1 СЕНТЯБРЯ РАСШИРИТСЯ
17:54 18.08.2021
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 сентября 2021 года расширяет перечень оказываемых операций для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводятся тарифы по новой услуге банка - операциям переводов по номеру телефона в мобильном приложении BGPB mobile Белгазпромбанка (информация о готовности и запуске сервиса в промышленную эксплуатацию будет размещена на официальном сайте банка).
Кроме того, владельцам карточек платежной системы БЕЛКАРТ будет предоставлена возможность совершения переводов денежных средств через сервисы р2р-переводов Белгазпромбанка.
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