«Франсабанк» ОАО с 18 августа 2021 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам для физлиц в белорусских рублях.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для безотзывного вклада «Верный расчет» и безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка составляет 18,0% годовых, на 95 дней - 19,0% годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» и безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 95 дней - 19,0% годовых.

Для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка составляет 16,3% годовых.