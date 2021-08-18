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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:12 18.08.2021
«Франсабанк» ОАО с 18 августа 2021 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам для физлиц в белорусских рублях.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для безотзывного вклада «Верный расчет» и безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка составляет 18,0% годовых, на 95 дней - 19,0% годовых.
Для безотзывного вклада «Комфортный» и безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 95 дней - 19,0% годовых.
Для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка составляет 16,3% годовых.
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