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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИНВЕСТПЛАТФОРМА БАНКА БЕЛВЭБ FINSTORE.BY ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ В КАЗАХСТАНЕ


16:47 18.08.2021

Инвестиционная платформа Банка БелВЭБ Finstore.by укрепляет позиции на международном уровне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», в первой половине августа состоялся визит группы инвесторов и руководства инвестиционной онлайн-платформы Finstore.by в Казахстан.

Поездку организовал партнер платформы – производственная компания BAYAN, размещающая на Finstore.by токены. Приглашение получили все инвесторы, приобретшие в июне-июле 2021 года не менее 600 токенов компании.

В ходе визита обсуждались вопросы создания новой инвестплощадки Digital InvestMarket при Международном финансовом центре «Астана», а также планируемая ее интеграция с Finstore.by, направленная на предоставление новых инвестиционных возможностей гражданам и компаниям Казахстана и Беларуси.

Инвесторы отметили значительный потенциал развития этого современного инструмента привлечения финансовых ресурсов, а также подчеркнули перспективы его использования как для реализации нового эко-проекта компании BAYAN, так и дальнейшего развития производства лечебно-профилактической продукции на территории Казахстана.

Помимо завода инвесторы также ознакомились с новым проектом группы производственных компаний «BAYAN» – Эко-оздоровительным молочно-перерабатывающим комплексом, который будет располагаться в 10 км от Нур-Султана на территории более 68 гектаров.

Данный комплекс станет одним из крупнейших на территории Евразийского экономического союза. Его производственная мощность позволит производить и экспортировать молочную продукцию не только в страны ЕАЭС, но и в Китай и Европу. Уникальный для СНГ проект предусматривает создание не только цехов по производству молочной продукции, но торговой площадке, где люди смогут с пользой проводить свободное время. На огромной территории расположатся закрытые пастбища, супермаркет по продаже производимой продукции, летнее кафе, ресторан и оздоровительный центр.

Средства для развития данного проекта будут привлекаться посредством банковского финансирования, а также за счет ресурсов инвесторов, привлеченных через платформу Банка БелВЭБ Finstore.by.
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