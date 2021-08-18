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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


15:53 18.08.2021

С 18 августа 2021 г. повысились процентные ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», по вкладу со сроком возврата 5 месяцев ставка повышена до 19% годовых, 7 месяцев – до 19,5% годовых и 13 месяцев – до 20,5% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется.
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