|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:53 18.08.2021
С 18 августа 2021 г. повысились процентные ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», по вкладу со сроком возврата 5 месяцев ставка повышена до 19% годовых, 7 месяцев – до 19,5% годовых и 13 месяцев – до 20,5% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2021
Курсы в банках
на 18.08.2021
Конвертация в банках
на 18.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте