БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

15:53 18.08.2021 С 18 августа 2021 г. повысились процентные ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», по вкладу со сроком возврата 5 месяцев ставка повышена до 19% годовых, 7 месяцев – до 19,5% годовых и 13 месяцев – до 20,5% годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется.